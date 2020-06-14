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У берегов Туниса затонуло судно с мигрантами: 61 человек погиб

14 Июня 2020 10:50
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У берегов Туниса затонуло судно с мигрантами: 61 человек погиб

КЕРКЕННА. КАЗИНФОРМ - У берегов Туниса затонуло судно с мигрантами, число жертв достигло 61. Об этом сообщил местный чиновник в субботу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

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В минувшие выходные десятки мигрантов отчалили с тунисского острова Керкенна в Италию. Крушение произошло 9 июня. Местные власти сообщают о многочисленных жертвах.

По словам Морада Мехри, сотрудника службы гражданской защиты, на сегодняшний день береговая охрана обнаружила 61 тело, включая тело одного ребенка.

В прошлом году 86 африканских мигрантов утонули после того, как их лодка перевернулась у берегов Туниса. Известно, что судно с мигрантами отчалило из Ливии и направлялось в Европу. К сожалению, подобные случаи - не редкость. Нелегальные мигранты решаются на столь опасное путешествие ради работы и лучшей жизни в Европе.


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#Происшествия   #Африка  
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Автор:

Раушан Конырбаева

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