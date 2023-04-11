У берегов Туниса затонули две лодки с мигрантами: погибли 4 человека
Представитель суда города Сфакс Февзи Месмуди сообщил журналистам, что на борту лодок находились нелегальные мигранты из стран Африки к югу от Сахары.
По его словам, одна из лодок затонула в 35 милях от города Сфакс, 17 человек удалось спасти.
«20 мигрантов пропали без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются»,- добавил судебный пристав.
Во второй лодке находились 43 нелегальных мигранта, 36 удалось спасти, тела четырех спасатели извлекли из воды, трое - числятся в списках пропавших.
Ежегодно тысячи нелегальных мигрантов из Африки прибывают в Тунис, чтобы отправиться в Европу через Средиземное море в надежде на лучшую жизнь.
Некоторым мигрантам, живущим в кварталах для беженцев в Тунисе, удается добраться до Европы, многие погибают в море.