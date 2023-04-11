У берегов Туниса затонули две лодки с мигрантами: погибли 4 человека

ТУНИС. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - У южных берегов Туниса за сутки затонули две лодки с мигрантами: погибли четыре человека, свыше 20 пропали без вести. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

Представитель суда города Сфакс Февзи Месмуди сообщил журналистам, что на борту лодок находились нелегальные мигранты из стран Африки к югу от Сахары.

По его словам, одна из лодок затонула в 35 милях от города Сфакс, 17 человек удалось спасти.

«20 мигрантов пропали без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются»,- добавил судебный пристав.

Во второй лодке находились 43 нелегальных мигранта, 36 удалось спасти, тела четырех спасатели извлекли из воды, трое - числятся в списках пропавших.

Ежегодно тысячи нелегальных мигрантов из Африки прибывают в Тунис, чтобы отправиться в Европу через Средиземное море в надежде на лучшую жизнь.

Некоторым мигрантам, живущим в кварталах для беженцев в Тунисе, удается добраться до Европы, многие погибают в море.