У берегов Таити обнаружен крупнейший коралловый риф

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - У побережья острова Таити группа ученых, работающая под эгидой ЮНЕСКО, обнаружила крупнейший коралловый риф. Он три километра в длину и от 30 до 65 метров в ширину. Этот риф находится на глубине от 35 до 70 метров. Некоторые из его кораллов достигают в окружности двух метров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

«Это – один из крупнейших коралловых рифов в мире», – заявили в ЮНЕСКО, которая поддерживает исследование у побережья Французской Полинезии.

Риф у берегов Таити залегает глубже, чем многие другие. Предварительные оценки его состояния свидетельствуют, что глубокий слой воды защитил его от обесцвечивания, вызываемого глобальным потеплением.

«Поистине сказочными выглядят гигантские живописные розовые кораллы, тянущиеся так далеко, что их нельзя охватить взглядом. Это похоже на произведение искусства», — сказал руководивший подводной миссией Алексис Розенфельд, французский фотограф и основатель кампании #1Ocean. Кораллы были обнаружены в районах, которые раньше практически не исследовались.

Настоящий клад

Этот риф стал поистине кладом в первую очередь в связи со своим расположением на большой глубине. Подавляющее большинство известных в мире коралловых рифов находятся на глубине лишь около 25 метров, а этот – на глубине от 35 до 70 метров.

«Это открытие свидетельствует, что на глубине более 30 метров, в так называемой «сумеречной зоне» океана, существуют крупные коралловые рифы, о которых мы просто не знаем», - заявил представитель ЮНЕСКО.

Он добавил, что человечество располагает значительно большими знаниями о поверхности Луны, нежели о глубинах океанов.

Это недавнее примечательное открытие на Таити стало результатом неутомимой работы ученых, которые при поддержке ЮНЕСКО расширяют знания о том, что находится в глубине океанов.

Экспедиция, сделавшая это открытие, была частью инициативы ЮНЕСКО по изучению топографии океана. Исследовательская группа изучала риф на протяжении примерно 200 часов погружения.

Эти погружения – лишь начало долгосрочного исследования рифа. На ближайшие месяцы запланированы дальнейшие глубоководные исследования этой части Французской Полинезии.