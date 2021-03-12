У берегов Румынии затонул сухогруз, есть погибшие
Румынская компания Grup Servicii Petroliere (GSP), которая предоставляет оффшорные интегрированные услуги для нефтяной и газовой промышленности, заявила, что ее судно GSP Falcon получило сигнал бедствия от грузового судна в 4:40 утра по местному времени.
По данным румынского веб-сайта Playtech, грузовое судно, которое направлялось в румынский порт Констанца, затонуло в 70 морских милях от побережья Черного моря, скорее всего, из-за очень сильного шторма.
Румынская компания заявила, что экипаж корабля состоял из 13 человек – «12 мужчин и женщина, все граждане Украины».
Отмечается, что Grup Servicii Petroliere пока спасены 10 человек, находящиеся в больнице корабля GSP Falcon и получающие необходимую помощь. Однако два человека погибли. Еще одного члена экипажа пока не нашли, и спасательная операция продолжается. После окончания спасательной операции компания доставит спасенных моряков в порту Констанца.
По данным VesselsValue, Volgo Balt 179 был построен в 1973 году, а его текущим коммерческим контроллером является российская компания Seatrans Consulting. В то же время в Федеральном агентстве морского и речного транспорта РФ опровергли информацию, что корабль является российским.