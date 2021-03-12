У берегов Румынии затонул сухогруз, есть погибшие

КИЕВ. УКРИНФОРМ - КАЗИНФОРМ - В Черном море у берегов Румынии затонул сухогруз Volgo Balt 179, на котором находились 13 украинцев, об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Укринформ.

Румынская компания Grup Servicii Petroliere (GSP), которая предоставляет оффшорные интегрированные услуги для нефтяной и газовой промышленности, заявила, что ее судно GSP Falcon получило сигнал бедствия от грузового судна в 4:40 утра по местному времени.

По данным румынского веб-сайта Playtech, грузовое судно, которое направлялось в румынский порт Констанца, затонуло в 70 морских милях от побережья Черного моря, скорее всего, из-за очень сильного шторма.

Румынская компания заявила, что экипаж корабля состоял из 13 человек – «12 мужчин и женщина, все граждане Украины».

Отмечается, что Grup Servicii Petroliere пока спасены 10 человек, находящиеся в больнице корабля GSP Falcon и получающие необходимую помощь. Однако два человека погибли. Еще одного члена экипажа пока не нашли, и спасательная операция продолжается. После окончания спасательной операции компания доставит спасенных моряков в порту Констанца.

По данным VesselsValue, Volgo Balt 179 был построен в 1973 году, а его текущим коммерческим контроллером является российская компания Seatrans Consulting. В то же время в Федеральном агентстве морского и речного транспорта РФ опровергли информацию, что корабль является российским.