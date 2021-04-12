У астанчан растет спрос на вакцину - врач-эпидемиолог городской поликлиники №6

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане началась массовая вакцинация против коронавирусной инфекции. В этой связи корреспонденты МИА «Казинформ» побывали в столичной городской поликлинике №6, чтобы увидеть, как астанчане получают прививку от КВИ.

«С 1 февраля поэтапно прививались медики, учителя, сотрудники правоохранительных органов. С апреля в нашей поликлинике вакцину уже получают жители и гости столицы. Существует определенный алгоритм получения прививок. Предварительно можно записаться на официальных ресурсах акимата, также позвонив в медучреждения. В основном у нас получают прививку те, кто прикреплен к нашей поликлинике. В то же время не отказываем и тем, кто не прикреплен к нам», - рассказал начальник службы инфекционного контроля Канат Мойнаков.

В поликлинике действуют три прививочных бригады. Одна из них – передвижная и две – постоянные. Передвижная бригада отправляется в те учреждения, где члены коллектива планируют получить вакцину. Постоянная бригада находится в самой поликлинике.

С 1 февраля здесь привились свыше 3 тысяч человек, прикреплены к поликлинике более 90 тысяч человек.

«Как вы уже знаете, нужно вакцинировать около 60% всего населения страны, чтобы обеспечить иммунную прослойку. Мы, в свою очередь, намерены увеличить количество вакцинированных до 55-60 тысяч человек. У нас есть возможность вакцинировать до 200-300 человек в день, но многое зависит и от того, насколько активно жители приходят за вакциной. К большой радости, у астанчан растет спрос на вакцину. Как раньше, люди уже не избегают этой темы. Вчера, например, несмотря на выходной день, привили около 140 человек. До этого даже прививали 220 человек за день», - признался Канат Мойнаков.





Сейчас в поликлинике хранятся свыше 2 тысяч доз вакцин. Врач отметил, что в принципе не возникает никаких проблем с поставкой, вакциной обеспечивают вовремя.

К слову, Канат Мойнаков еще в феврале одним из первых привился от коронавируса. Чувствую себя хорошо, недомоганий не было, поделился врач.

«Помимо меня еще свыше 150 наших сотрудников – около 50% всего персонала - первыми привились от коронавируса. Среди них не было тех, кто тяжело перенес вакцину. Наши медработники с ответственностью подошли к этому вопросу», - подчеркнул врач.

Если Вы в скором времени планируете получить вакцину, не забудьте предварительно записаться в поликлинику. При себе нужно иметь удостоверение личности и хороший настрой. Перед прививкой Вас попросят заполнить анкету, а затем врач должен провести медицинский осмотр: измерить температуру, артериальное давление, сатурацию. При хорошем самочувствии Вы сможете занять очередь, а затем получить вакцину. После вакцинации следует 30 минут находиться в кабинете под наблюдением врача, а затем еще три дня – под наблюдением участкового врача.

Напомним, что после получения первой дозы вакцины стоит воздержаться от употребления алкогольных напитков, не принимать душ, не находиться в горячих местах в течение трех суток. За второй дозой следует прийти через 21 день.