У американцев большой интерес к Наурызу — уроженец Петропавловска о праздновании во Флориде

Праздник весны отмечают и представители казахской диаспоры за рубежом. Например, в штате Флорида в США на Наурыз казахи собираются семьями, накрывают праздничный дастархан, надевают национальную одежду. Один из них – Алмас Хамза, уроженец Петропавловска. Он живет в США 2,5 года. В прошлом году окончил высшее учебное заведение – University of Florida, стал магистром международного бизнеса, а сейчас работает по специальности и набирается опыта. В беседе с корреспондентом агентства Kazinform он рассказал, как отмечают Наурыз во Флориде.

— Много ли во Флориде граждан Казахстана, общаетесь ли вы друг с другом? Как обычно проходят ваши встречи?

— В университете училось много казахстанцев. Сейчас в штате Флорида примерно 15 земляков, мы все хорошо общаемся. Встречаемся нечасто, но стараемся собираться на праздники, на разные мероприятия. Проводим различные встречи, организуем, стараемся, чтобы было весело. Цель таких встреч — смягчить чувство оторванности от родины, укрепить наше единство, поделиться планами, при необходимости оказать помощь, посоветоваться.

— Празднуете ли вы Наурыз?

— Конечно, каждый год стараемся участвовать в праздновании Наурыза. В первый год здесь мы участвовали семьей в праздновании, которое проходило в городе Орландо, где также приняли участие более 100 казахстанцев. Мы пошли в национальной одежде. Поставили юрту, сами ее украсили. Было очень весело, праздник запомнился. Познакомились со многими образованными людьми, живущими здесь представителями различных сфер, предпринимателями, обменялись мнениями. Это помогло нам, впервые оказавшимся за рубежом, привыкнуть к новой для нас среде.

— Придается ли значение национальной кухне? Готовите ли вы мясо, баурсаки?

— Конечно, на столе у нас национальные блюда. И мясо, и баурсаки. Также айран, курт. Поскольку этот праздник общий для тюркских народов, варится плов, готовится узбекская дымляма. Такие встречи за рубежом имеют воспитательное значение. Дети растут, воспринимая национальные традиции. Это часть нашей национальной идентичности, она должна передаваться из поколения в поколение.

— Планируете ли Вы праздновать в этом году Великий народный праздник? Есть ли программа, будет ли у вас наурыз коже?

— Да, в этом году мы тоже будем праздновать Наурыз. Но поскольку Наурыз пришелся на месяц Рамазан, местное казахское сообщество предложило отложить празднование на апрель. Сейчас мы начали подготовку, решаем, как будем праздновать, то есть, идет организационная подготовка.

— Американцы проявляют интерес к празднику?

– Интерес к Наурызу у американцев растет с каждым годом. Потому что праздник отмечается не только в одном штате, а во всех городах, где живут представители тюркских народов. Иностранцы специально приезжают, чтобы посмотреть и участвовать в праздновании. Например, в прошлом году приехал и участвовал американец, хорошо знающий казахский язык. Такое нас сильно удивляет.

— Для тех, кто находится далеко от родины, важно не забывать язык, традиции, передавать их детям. Знакомы ли Ваши дети с национальными ценностями?

— Считаю важной обязанностью учить детей языку, демонстрировать наши обычаи и традиции, особенно потому, что мы за рубежом. Поэтому и нужны такие мероприятия, где они могут поговорить с другими детьми по-казахски, а также понять значение праздника, традиций, и у них формируются взгляды. Вообще, дома мы говорим с детьми по-казахски, каждый день выходим на видеосвязь по телефону с их дедушкой и бабушкой в Петропавловске, и дети наперебой рассказывают, что они делали, во что играли.

— Скучаете ли Вы по Родине? Чего Вам больше всего не хватает?

— Конечно, скучаем. Когда встречаемся с казахами, которые давно живут здесь, так же заметно, что они скучают. Здесь не хватает близости, гостеприимства, свойственного нашему народу. Я скучаю по казахским тоям, большим мероприятиям, где собираются все родственники. Хочется встретиться с друзьями детства, студенческих лет.

— Какие еще праздники вы отмечаете?

— Кроме Наурыза мы стараемся встречаться и праздновать в День Независимости. Для нас, находящихся далеко от родной земли, велико значение этих двух праздников. По-моему, патриотические чувства, любовь к Родине становятся более заметными, когда мы находимся далеко. Когда мы беседуем с местными жителями, рассказываем им о нашей необъятной земле, испытываем особое чувство.

— Ваше пожелание землякам.

— Поздравляю всех казахстанцев с Великим праздником — Наурыз мейрамы! Мира нашей стране, нашему народу. Каждой семье благополучия, единства и достатка! Пусть цветет наш Казахстан!