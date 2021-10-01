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    19:13, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    У алматинки приняли роды не в роддоме, а в приемном покое больницы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врачи приемного отделения городской клинической больницы №7 Алматы приняли роды у самостоятельно обратившейся роженицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе больницы, 23-летняя жительница Алматинской области в связи с родовыми схватками самообратилась в городскую клиническую больницу №7 Алматы. Сразу по ее прибытии в приемном покое в экстренном порядке оперативно проведен необходимый минимальный пакет обследований: анализы и УЗИ плода, установлен периферический катетер. Через 20 минут в реанимационном зале приемного покоя на свет появился мальчик. Роды приняла дежурная бригада гинекологов стационара. Весь процесс родоразрешения сопровождали реаниматологи клиники.

    «Роды были срочные, в сроке 38 недель. Роженица обратилась в нашу больницу для родоразрешения. Это ее вторые роды, и поэтому, с ее слов, она чувствовала и понимала, что сегодня будеть рожать. Срок доношенный. Мы с коллегой - доктором Шахло Абдужабаровой принимали роды прямо в ремзале приемного покоя. Роды прошли нормально, без осложнений. Мама чувствует себя хорошо. Ребенок увидел свет. Это такое счастье!» - поделилась принимавшая роды врач-гинеколог, заведующая отделением гинекологии-2 ГКБ№7 Гульмира Джамаева.

    На данный момент мама и ребенок доставлены скорой медпомощью и неонатальной бригадой в специализированную медорганизацию.

    Сегодня весь медперсонал седьмой горбольницы испытывает особые приятные чувства: ведь далеко не каждый день здесь появляются на свет дети, так как это не роддом. Медики гордятся профессионализмом своих коллег. Во врачебном корпоративном чате сегодня они поздравляли коллег с родоразрешением, желали маме скорейшего восстановления, и ребенку - «Бауы берік болсын». И даже шутили, что малыша нужно назвать Калкаманом.


    Теги:
    Здравоохранение Алматы Происшествия
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