У алматинцев есть возможность сменить поликлинику

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Казахстане стартует прикрепительная кампания по свободному выбору организации первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Традиционно данное мероприятие будет проводиться в течение 2-х месяцев в период с 15 сентября по 15 ноября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодня алматинцы имеют возможность прикрепиться к 73 медицинским организациям, чтобы обслуживаться в рамках медицинского страхования. Среди них 40 государственной и 33 частной формы собственности.

«Несомненным плюсом для граждан является то, что во время прикрепительной кампании пациенты могут прикрепиться, как и в государственные, так и в частные медорганизации, которые имеют договор с Фондом», - прокомментировал директор филиала Тлеухан Абилдаев.

Заметим, что, прикрепившись к организации ПМСП в период кампании, граждане начнут получать медицинскую помощь в ней с 1 января 2022 года. Важно понимать, если гражданин не воспользуется, либо не хочет менять поликлинику, никаких действий предпринимать не надо, автоматически он останется в той же поликлинике, в которой обслуживался ранее.

Свободный выбор специалиста осуществляется по месту прикрепления, с учетом количества прикрепленного населения на участке. Отказ в прикреплении возможен гражданину, проживающему не в зоне обслуживания, закрепленной за данной организацией ПМСП, если поликлиника перегружена. По существующим нормативам, на участке у врача общей практики должно быть не более 1700 пациентов.

Также стоит отметить некоторые изменения в правилах прикрепления. Теперь трудовые мигранты, являющиеся гражданами государств-членов Евразийского экономического союза, могут прикрепиться к медорганизации на основании договора добровольного медицинского страхования (ДМС) на услуги ПМСП. Для прикрепления им необходимо лично обратиться в медицинское учреждение с заявлением.

Кампания по прикреплению проводится только среди медицинских организаций, зарегистрированных в Базе данных ФСМС. Ознакомиться со списком доступных для прикрепления поликлиник можно на сайте Фонда www.fms.kz в разделе «Выбрать поликлинику».