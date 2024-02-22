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    12:16, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    У алиментщиков с миллионными долгами отбирают машины в Шымкенте

    полиция
    Фото: Рolisia.kz

    Отцов-должников выявляют при помощи системы «Коргау» в городе Шымкенте, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

    На днях полицейские задержали на дорогах мегаполиса владельцев трех иномарок, чья задолженность по алиментам исчисляется миллионами тенге.

    — Программа выдала информацию о передвигающихся на дорогах города машинах, владельцы которых долгое время не выплачивали средства на содержание своих детей. Задолженность по алиментам водителей Ravon и Toyota составляет по 2 миллиона тенге у каждого, а водителя Daewoo — 1 млн 300 тысяч. На задержание должников инспекторы видеонаблюдения ориентировали экипажи патрульной полиции. Автомобилисты предупреждены об обязательной выплате. Транспортные средства уклоняющихся от уплаты алиментов горожан водворены на штрафную стоянку, — сообщил начальник центра оперативного управления ДП Шымкента Аскар Алипбаев.

    В ведомстве напомнили, что полиция мегаполиса использует систему «Коргау» с апреля 2022 года.

    — Программа позволяет оперативно реагировать на правонарушения. С ее помощью стражи порядка могут быстро определять в транспортном потоке, автомобили, находящиеся в ориентировках, также водителей, представляющих опасность. Кроме того, система выявляет авто с подложными номерами, транспорт лиц, которые лишились водительских прав, не прошли техосмотр и машины, находящихся в розыске, — резюмировали в ведомстве.

    Теги:
    Закон и право Регионы Казахстана Регионы Транспорт Шымкент Алименты
    Ирина Галушко
    Автор
    Ирина Галушко
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