У алиментщиков с миллионными долгами отбирают машины в Шымкенте

Отцов-должников выявляют при помощи системы «Коргау» в городе Шымкенте, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

На днях полицейские задержали на дорогах мегаполиса владельцев трех иномарок, чья задолженность по алиментам исчисляется миллионами тенге.

— Программа выдала информацию о передвигающихся на дорогах города машинах, владельцы которых долгое время не выплачивали средства на содержание своих детей. Задолженность по алиментам водителей Ravon и Toyota составляет по 2 миллиона тенге у каждого, а водителя Daewoo — 1 млн 300 тысяч. На задержание должников инспекторы видеонаблюдения ориентировали экипажи патрульной полиции. Автомобилисты предупреждены об обязательной выплате. Транспортные средства уклоняющихся от уплаты алиментов горожан водворены на штрафную стоянку, — сообщил начальник центра оперативного управления ДП Шымкента Аскар Алипбаев.

В ведомстве напомнили, что полиция мегаполиса использует систему «Коргау» с апреля 2022 года.