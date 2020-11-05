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У акмолинских предпринимателей популярна ДКБ-2025

5 Ноября 2020 18:24
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У акмолинских предпринимателей популярна ДКБ-2025

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Программа «Дорожная карта бизнеса-2025» наиболее востребована в предпринимательской среде региона уже много лет подряд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

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По информации управления предпринимательства и промышленности, инструменты программы в большинстве своем доступны и понятны, в нее неоднократно вносились изменения по запросам бизнес-сообщества. Так, в этом году в программу внесены изменения, совершенствующие поддержку бизнеса - добавлено новое направление поддержки субъектов микро, - и малого бизнеса. Снижена конечная ставка по кредитам для заемщиков до 6%, отменены отраслевые ограничения.

«Ежегодно для получения грантов поступают заявки в сумме, значительно превышающей предусмотренные средства. В этом году поступило 169 заявок, выдано 26 грантов, в том числе, от молодежи 43 заявки, выдано 12 грантов. Это при том, что с прошлого года сумма финансирования этого направления увеличена в два раза - до 79 млн тенге, из них почти половина для начинающих молодых предпринимателей», - подчеркнул руководитель управления предпринимательства и промышленности Ербол Оспанов.

За период действия программы, с 2010 года, в области одобрено 1293 проекта общей стоимостью 144,7 млрд тенге. Направления задействованы все, а наиболее популярным остается субсидирование процентной ставки по банковским кредитам — это почти 70% от всех проектов. За 10 лет по «Дорожной карте бизнеса» освоены 15,7 млрд тенге.

В 2020 году бюджет программы увеличен на 1,4 млрд тенге. На субсидирование - почти 2 млрд тенге, гарантирование - 364,8 млн тенге, подведение инфраструктуры - более 1 млрд. тенге.

По информации Региональной палаты предпринимателей, признанными являются проекты обучения «Бизнес-советник», «Бизнес-рост», проектное обучение по отраслям, компонент «Старшие сеньоры».


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#Малый бизнес   #Акмолинская область   #Экономика  
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