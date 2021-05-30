У акмолинских осужденных последний звонок прошел по видеосвязи

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Последний звонок прошел для осужденных выпускников общеобразовательной школы учреждения ЕЦ-166/4 акмолинской УИС по видеосвязи, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по Акмолинской области.

«Аттестат - как путёвка в жизнь, у каждого она своя, каждый и распоряжаться ею по своему. Среди наших выпускников есть такие, которые стремились к этому дню и сегодня строят планы, надеются на лучшее», - делится заместитель начальника учреждения Женис Ибраев.

По словам мужчины, в 2020-2021 учебном году в стенах школы учреждения всего обучалось 62 ученика, из них выпустился 21. Возраст учеников строго не ограничен - есть и такие, кому давно за 30. Теперь выпускники готовятся к экзаменам. Предварительно девять из них учатся на четверки, остальные 12 закончили учебный год на «удовлетворительно».

В этом учебном году серьезным вызовом для системы образования стала пандемия, во время которой обучение было возможно лишь дистанционным путем. Последний школьный звонок прошел тоже по видеосвязи.

«Несмотря на все преграды, знание пробивает путь к светлому будущему, пусть даже в режиме онлайн. В течение года ученики получали от учителей учебные задания по предметам, работали посредствам видеоуроков», - отмечает директор школы Ерлан Дюсенов.

«Я совершил тяжкое преступление (разбойное нападение, убийство), за которое меня осудили к 19 годам лишения свободы. История моей жизни достаточно грустная, но, возможно, не единственная в своем роде. В школьные годы я проживал в маленьком ауле, где не было своей школы, нужно было ежедневно добираться в соседнее село за 20 км. Нередко приходилось преодолевать расстояние пешком туда и обратно. Со временем и эта маленькая сельская школа закрылась. Я так и не успел закончить её. Чтобы учиться в школе, нужно было переезжать жить в город, родители не смогли. Мне пришлось рано повзрослеть, стал помогать родителям работой по хозяйству. В свободное время общался с сельчанами, компания оказалась не из лучших, стал употреблять спиртное, ну а потом стандартная ситуация - драка, кровь, тюрьма... В совершенном преступлении я очень раскаиваюсь», - поделился ученик 11 «А» Руслан.

Сейчас мужчина смог закончить школу. Совсем скоро он получит аттестат - новый документ в его жизни. По признанию Руслана, для него это чистый лист, с которого он собирается начать жизнь после освобождения.