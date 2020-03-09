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У акима ВКО новый заместитель

9 Марта 2020 20:36
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У акима ВКО новый заместитель

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — Сегодня распоряжением главы Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова на должность его заместителя назначен Шакарым Буктугутов, который ранее занимал пост председателя правления АО «Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы области.

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Нового заместителя Даниал Ахметов представил в ходе совещания и отметил, что он является опытным управленцем и будет курировать сферу сельского хозяйства.

Шакарым Буктугутов родился 8 марта 1961 года в городе Кокшетау. В 1985 году окончил Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт по специальности «инженер-механик», а также Восточно-Казахстанский государственный университет по специальности «экономист». Свою трудовую деятельность начинал слесарем, затем главным механиком управления «Усть-Каменогорскснаб». Работал на руководящих должностях в системе снабжения, сбыта и оптовой торговли.

В течение пяти лет возглавлял производственные предприятия – «Востокпром», Восточно-Казахстанское производственное объединение по производству напитков, а также АО «Адиль».

С 1997 по 2002 гг. работал заместителем акима города Усть-Каменогорска. До 2006 года акимом города Риддера. После возглавил антимонопольное управление области. В 2007 году был назначен акимом Усть-Каменогорска, с 23 июля 2009 года -начальником управления предпринимательства и промышленности Восточно-Казахстанской области. С 27 августа 2011 года - член Совета директоров АО «СПК «Ертіс». С 2015 до 2020 гг. занимал должность председателя правления АО «Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО».


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Акимат, Назначения,
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Автор:

Орал Ерланулы

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