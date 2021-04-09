У акима Павлодарской области – новый заместитель

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Заместителем акима Павлодарской области по экономике и финансам назначена Динара Шаймуратова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы акима области.

Динара Шаймуратова родилась в 1978 году в Кокшетауской области. В 2000 году окончила Алматинский университет технологии и бизнеса по специальности «Экономист», а в 2017 году получила степень магистра экономики и бизнеса в Финансовой академии.

Трудовую деятельность начала в 1997 году в фискальных органах Алматы и Алматинской области. С 2000 по 2004 годы работала в Агентстве финансовой полиции. После в течение 17 лет Динара Шаймуратова работала в Министерстве финансов РК, где занимала руководящие должности, в том числе возглавляла управление бухгалтерского учета и отчетности, департамент внутреннего администрирования финансов. А до нынешнего назначения с 2018 года руководила департаментом планирования и бухгалтерского учета Минфина РК.