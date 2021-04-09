РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:18, 08 Апрель 2021 | GMT +6

    У акима Павлодарской области – новый заместитель

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Заместителем акима Павлодарской области по экономике и финансам назначена Динара Шаймуратова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы акима области.

    Динара Шаймуратова родилась в 1978 году в Кокшетауской области. В 2000 году окончила Алматинский университет технологии и бизнеса по специальности «Экономист», а в 2017 году получила степень магистра экономики и бизнеса в Финансовой академии.

    Трудовую деятельность начала в 1997 году в фискальных органах Алматы и Алматинской области. С 2000 по 2004 годы работала в Агентстве финансовой полиции. После в течение 17 лет Динара Шаймуратова работала в Министерстве финансов РК, где занимала руководящие должности, в том числе возглавляла управление бухгалтерского учета и отчетности, департамент внутреннего администрирования финансов. А до нынешнего назначения с 2018 года руководила департаментом планирования и бухгалтерского учета Минфина РК.

    Теги:
    Назначения Другие государственные органы Акимат Павлодарская область
    Сейчас читают
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    01:25, 03 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются на севере Казахстана 3 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!