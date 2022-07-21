21 Июля 2022 21:27

У акима Костаная - новый заместитель по соцвопросам

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Костаная Бахыт Каширбеков назначен на должность заместителя акима города. В последние годы работал в департаменте занятости населения и развития рынка труда Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На госслужбе Каширбеков Бахыт Серикбаевич - более 11 лет, на руководящих должностях - 6 лет. Начал трудовую деятельность в 2002 году бухгалтером Карабалыкского районного отдела образования.

В 2003 году поступил на государственную службу. С 2003 по 2007 годы работал главным специалистом отдела образования Карабалыкского района.

С 2007 по 2010 годы начальник отдела физической культуры и спорта Карабалыкского района.

С 2010 по 2016 годы работал в различных коммерческих структурах в столице.

С 2017 по 2022 годы работал на разных должностях в департаменте занятости населения и развития рынка труда Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

«Бахыт Каширбеков будет осуществлять руководство в социальной сфере: курировать вопросы внутренней политики, образования, социальной защиты и занятости населения, здравоохранения, молодежной политики, общественных объединений, профсоюзов, ономастики»,- сообщили в пресс-службе акима Костаная.