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    19:06, 23 Май 2025 | GMT +5

    У аэропорта Астаны скопилась вода: названы причины

    У дороги вблизи аэропорта Астаны скопилась вода. В чём причина и есть ли угроза инфраструктуре, выяснял корреспондент агентства Kazinform.

    аэропорт Астаны
    Фото: Министерство транспорта

    - Скопившаяся вдоль дорог вода — обычное природное явление. Дождевые осадки этой весной начались еще в период стояния снежных масс и период промерзшей почвы земли. В связи с ежедневными осадками в виде дождя и холодной температурой воздуха количество воды скапливается в низких участках вдоль дороги ( относительно уровня дороги) и не связаны со сбросом из озера Майбалык, - сообщили в пресс-службе аэропорта.

    По данным Казводхоза, сброса воды в озере Майбалык нет. Вода из главной накопительной чаши уходит в центральный канал Нура–Есиль, озеро в процессе не задействовано.

    - Уровень воды в Майбалыке пополняется только за счет осадков в виде снега и дождя. На данный момент уровень воды в озере спал , а запас объёма далёк от критического. За ситуацией круглосуточно следят СПАСОП (Служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полётов) и аэродромная служба аэропорта. Опасности подтопления для взлётно-посадочной полосы и инфраструктуры аэропорта нет, - дополнили в пресс-службе.

    Ранее мы писали, что акимат отреагировал на затопление ЖК в Астане.

    Теги:
    Астана Аэропорт Происшествия
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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