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    15:17, 17 Февраль 2021 | GMT +6

    У 85 североказахстанских школьников выявили коронавирус в феврале

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки выявили 40 инфицированных коронавирусом. Из них 18 – бессимптомные носители, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, из 40 новых случаев 12 зарегистрировали в Петропавловске. Остальные распределились между девятью районами области.

    У 32 североказахстанцев ПЦР-анализ на коронавирус отобрали по эпидемиологическим показаниям и у восьми – при плановой или экстренной госпитализации.

    «Из общего числа случаев – их с марта прошлого года зарегистрировали 11 992 - 60% выявили среди лиц, обратившихся за медицинской помощью, 24% - среди контактных и 16% - при профилактическом осмотре. При этом почти в 62% случаев инфицированные имели какие-либо симптомы, остальные 38% - бессимптомные носители. Завозных случаев по области в целом зарегистрировали 392, или 3,4% от общего числа», - рассказали в пресс-службе.

    Через границу ежедневно в регион прибывают до 500 человек. В частности, 15 февраля прибыл 481 человек. Из них 220 в пешем порядке с результатами ПЦР-исследования на коронавирус. 20 человек, граждане РК, прибыли без справок. Их поместили в карантинные стационары для лабораторного обследования на COVID-19. Троим иностранцам въезд запретили из-за отсутствия справки о прохождении теста на коронавирус.

    Продолжают регистрировать коронавирус среди школьников. В феврале заразились 85 человек. Из них обучались в штатном режиме – 67 и в дистанционном – 18. В департаменте отмечают, что случаи инфицирования учащихся не связаны с посещением школ.

    «За два дня текущей недели в области зарегистрировано 77 случаев коронавируса.
    По сравнению с аналогичным периодом прошлой недели, отмечается снижение на 40% - с 129 до 77», - добавили в пресс-службе.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область
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