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У 80 % заболевших коронавирусом болезнь проходит в легкой форме - мнение специалиста

4 Марта 2020 14:45
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У 80 % заболевших коронавирусом болезнь проходит в легкой форме - мнение специалиста

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - У 80 % заболевших коронавирусом болезнь проходит в легкой форме. Об этом в ходе пресс-конференции, которая прошла в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК рассказала заведующая кафедрой детских инфекционных болезней, доктор медицинских наук, профессор Динагуль Баешова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В нашей стране не зафиксирован случай заболевания коронавирусной инфекции. На территории Казахстана коронавируса нет. Однако есть свои требования, которые должны соблюдать жители», - сказала профессор.
По ее словам, у 80 процентов заболевших коронавирусом болезнь проходит в легкой форме.
«Поэтому не нужно создавать панику, не стоит сильно волноваться. Однако мы не должны забывать о мерах предосторожности. Победить болезнь, не подхватить вирус, на 50 процентов зависит от нас и вас. Не посещайте часто общественные места, не выезжаете за границу, в частности, в страны с высоким показателем заболеваемости коронавирусной инфекции», - пояснила Д. Баешева.
Напомним, в мире зарегистрировано 90 893 случая заражения вирусом COVID-19 и 3110 случаев смерти от него. Из 1848 случаев, зарегистрированных за пределами Китая, за последние 48 часов, восемьдесят процентов приходится на три страны: Иран, Италию и Южную Корею.


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Ключевые слова: Здравоохранение, Пневмония в Китае,
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Автор:

Арайлым Мұрат

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