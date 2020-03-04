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У 80 % заболевших коронавирусом болезнь проходит в легкой форме - мнение специалиста
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - У 80 % заболевших коронавирусом болезнь проходит в легкой форме. Об этом в ходе пресс-конференции, которая прошла в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК рассказала заведующая кафедрой детских инфекционных болезней, доктор медицинских наук, профессор Динагуль Баешова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В нашей стране не зафиксирован случай заболевания коронавирусной инфекции. На территории Казахстана коронавируса нет. Однако есть свои требования, которые должны соблюдать жители», - сказала профессор.
По ее словам, у 80 процентов заболевших коронавирусом болезнь проходит в легкой форме.
«Поэтому не нужно создавать панику, не стоит сильно волноваться. Однако мы не должны забывать о мерах предосторожности. Победить болезнь, не подхватить вирус, на 50 процентов зависит от нас и вас. Не посещайте часто общественные места, не выезжаете за границу, в частности, в страны с высоким показателем заболеваемости коронавирусной инфекции», - пояснила Д. Баешева.
Напомним, в мире зарегистрировано 90 893 случая заражения вирусом COVID-19 и 3110 случаев смерти от него. Из 1848 случаев, зарегистрированных за пределами Китая, за последние 48 часов, восемьдесят процентов приходится на три страны: Иран, Италию и Южную Корею.
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