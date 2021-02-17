У 60% лифтов истек срок эксплуатации в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске более 60% лифтов требуют замены оборудования в связи с истечением срока эксплуатации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На общественном совете города обсуждали безопасность лифтов в многоэтажных домах. Эту тему в конце прошлого года поднимали и общественные организации.

Руководитель отдела жилищной инспекции города Петропавловска Ерлан Кайрбеков, выступая на общественном совете, признал, что проблемы в лифтовом хозяйстве есть.

«Восемь лифтов не работают на протяжении нескольких лет. Более 60% требуют замены оборудования. В этом году подали бюджетную заявку на проведение программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства на сумму 2,5 млрд тенге. В прошлом году она не работала из-за пандемии. В этом году рассчитываем получить финансирование из республиканского бюджета. Будет предусмотрена замена более 40 единиц лифтового оборудования», - сообщил Е.Кайрбеков.

Он добавил, что ожидают финансирование из областного бюджета. Средства пойдут на замену неработающих лифтов. Об этом ранее говорил аким области Кумар Аксакалов.

Члены общественного совета поинтересовались, кто будет проводить мониторинг безопасности лифтов.

«Кто будет проводить экспертизу? Вопрос очень серьезный. Мониторинг безопасности никто не проводит. Жилищная инспекция не выполняет сейчас свои функции. Должен быть лицензированный специалист. Проще приостановить, если есть сомнения. Опять же оборудование. В первую очередь, основные составляющие, которые влияют на безопасность», - сказал Александр Казанцев.

Е.Кайрбеков заверил, что уполномоченные организации, имеющие лицензию – в Петропавловске таких три – ежегодно проводят техническое обследование.

Однако члены общественного совета все-таки решили направить соответствующие рекомендации акиму города Булату Жумабекову.