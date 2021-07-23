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У 57 вакцинированных жителей Атырауской области выявлен коронавирус

23 Июля 2021 23:00
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У 57 вакцинированных жителей Атырауской области выявлен коронавирус

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области коронавирусом заразились 57 вакцинированных граждан. Восемь из них были привиты обеими компонентами вакцины от COVID-19, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Такую статистику озвучил сегодня на брифинге заместитель управления здравоохранения Атырауской области Кайсар Абдалиев. Как сообщил спикер, из 57 заразившихся COVID-19 восемь человек были вакцинированы обеими компонентами вакцины, остальные успели получить только I компонент.

«Дело в том, что на выработку иммунитета от прививки необходимо время, в среднем это 21 день после первого компонента и столько же после второго. Только после получения обеих компонентов вырабатывается необходимое количество антител, способных противостоять вирусу», - уточнил спикер.

Также Кайсар Абдалиев отметил, что 90% из всех заразившихся коронавирусной инфекции - это невакцинированные люди со слабым иммунитетом, поэтому очень важно получить прививку от COVID-19 людям с хроническими заболеваниями.

«Мы уже не раз говорили, что вакцинация не может на 100% обезопасить от заболевания. Привитым людям необходимо продолжать носить маски и соблюдать все меры безопасности. Если же вакцинированный человек заболел, то он перенесет заболевание в лёгкой форме, либо вообще бессимптомно. Вакцина защищает в первую очередь от развития тяжелого течения болезни», - рассказал Кайсар Абдалиев.

Как ранее сообщалось, резкий рост заболеваемости COVID-19 отмечается в Атырауской области.
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#Атырауская область   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Регионы   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Виктор Сутягин

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