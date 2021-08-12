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У 490 человек обнаружен коронавирус за последние четыре дня в ЗКО

12 Августа 2021 16:40
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У 490 человек обнаружен коронавирус за последние четыре дня в ЗКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За последние четыре дня в Западно-Казахстанской области обнаружен коронавирус у 490 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, у 364 человек есть симптомы КВИ, у 126 симптомов нет. Из числа выявленных больных 304 человека проверялись в связи с признаками ОРВИ, 80 человек были в контакте с переболевшими, 102 человека обследовались с профилактической целью. У четырех человек были взяты пробы в целях эпидемиологического контроля. Из числа заболевших 198 человек зарегистрированы в Уральске, 79 в Байтерекском районе, 78 в Борлинском районе.

С начала пандемии в области выявлен коронавирус у 32 683 человек, из них 24 952 выздоровели, 600 человек умерли.

Напомним, ранее сообщалось, что в ЗКО объекты, участвующие в проекте «Ашык», работают и в выходные дни.


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#Западно-Казахстанская область   #Статистика   #Коронавирус в РК   #Ashyq  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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