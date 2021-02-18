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    12:03, 18 Февраль 2021 | GMT +6

    У 415 вернувшихся из-за рубежа казахстанцев не оказалось ПЦР-справок

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 17 февраля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 17 международных авиарейсов из Германии, Франции, Кореи, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, России, Беларуси, Туркменистана, Узбекистана и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    Из 1 780 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 365 человек, без справок прибыли 415 граждан РК.

    В том числе:

    в аэропорт г. Алматы – 6 рейсов, 872 пассажира, со справками - 850, без справок - 22;

    в аэропорт г. Нур-Султана – 6 рейсов, 560 пассажиров, со справками - 322, без справок - 238;

    в аэропорт г. Караганды – 2 рейса, все 8 пассажиров со справками;

    в аэропорт г. Актобе – 1 рейс, 243 пассажира, со справками - 88, без справок - 155;

    в аэропорт г. Атырау – 1 рейс, все 53 пассажира со справками;

    в аэропорт г. Уральска – 1 рейс, все 44 пассажира со справками.

    Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

    Между тем по результатам ПЦР-анализа за 16 февраля 2021 года, у всех 213 граждан РК тестирование показало отрицательный результат.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Безопасность
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