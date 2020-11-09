У 40 школьников выявили коронавирус с начала сентября в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за последние сутки зарегистрировали 42 инфицированных коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, у 30 человек есть симптомы COVID-19, у 12 – какие-либо симптомы отсутствуют. Большую часть инфицированных выявили в Петропавловске – 19 человек, по восемь – в Кызылжарском и районе М.Жумабаева, пять – в Мамлютском, два – в Аккайынском районах. ПЦР-анализы у 30 инфицированных североказахстанцев отобрали по эпидемиологическим показаниям. Пять - завозные с профилактической целью и семь - с целью эпиднадзора.

«С начала сентября зарегистрировано 40 случаев заболеваемости COVID-19 среди школьников. Из них обучающихся в штатном режиме – 22 и на дистанционном – 18. Два случая инфицирования среди детей в детских дошкольных учреждениях. Дети посещали группу в штатном режиме», - проинформировали в пресс-службе.

В области работают четыре лаборатории, где можно пройти ПЦР-тестирование на коронавирус. Всего, начиная с марта, в регионе провели более 137,5 тысячи исследований. Процент положительных результатов – 3,4% от общего числа. За минувшие сутки провели 667 ПЦР-исследований.

Всего по области зарегистрировали 4730 инфицированных коронавирусом. Из них 2988 человек имели симптомы COVID-19, 1742 – бессимптомные носители. Из общего числа зарегистрированных случаев инфицирования, 296, или 6,2% - завозные.

С 9 ноября Петропавловск и Кызылжарский район – на карантине.







