У 359 человек обнаружен коронавирус за последние четыре дня в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области за последние 4 дня обнаружен коронавирус у 359 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил департамент санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, из числа инфицированных у 262 есть симптомы коронавирусной инфекции, у 97 симптомов нет. Из числа заболевших 217 обратились к врачу с признаками ОРВИ, 83 заразились при контакте с больными, 50 человек проходили обследование в профилактических целях, у 4 были взяты пробы перед госпитализацией. Из заболевших 160 жителей Уральска, 65 человек из Байтерекского района, 59 из Борлинского, 19 из Акжайыкского, 17 из Таскалинского районов. С начала пандемии в регионе заболели 22 502 человека, из них 17 569 выздоровели, 337 умерли.

Из общего числа заболевших 12 658 жителей Уральска, 2 648 из Байтерекского, 2 495 из Борлинского, 951 из Теректинского, 772 из Акжайыкского районов.