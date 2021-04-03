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    12:42, 03 Апрель 2021 | GMT +6

    У 34 вернувшихся из-за рубежа казахстанцев не оказалось ПЦР-справок

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 2 апреля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 25 международных авиарейсов из Мальдивской Республики, Шри-Ланки, КНР, ОАЭ, Египта, Турции, Российской Федерации, Республики Беларусь, Узбекистана и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    Из 3 497 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 3 463 человек, без справок прибыло 34 гражданина РК.

    В том числе:

    - в аэропорт г. Алматы – 14 рейсов, 2 109 пассажиров, со справками - 2 103, без справок - 6;

    - в аэропорт г. Нур-Султан – 8 рейсов, 1 043 пассажира, со справками - 1 015, без справок - 28;

    - в аэропорт г. Шымкент – 2 рейса, 295 пассажиров, все со справками;

    - в аэропорт г. Уральск – 1 рейс, прибыло 147 пассажиров, все со справками.

    Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

    По результатам ПЦР-анализа за 1 апреля, у всех 10 граждан РК, прилетевших без справок, тестирование показало отрицательный результат.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Безопасность
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