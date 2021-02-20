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    12:22, 20 Февраль 2021 | GMT +6

    У 337 вернувшихся из-за рубежа казахстанцев не оказалось ПЦР-справок

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 19 февраля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 17 международных авиарейсов из Шри-Ланки, ОАЭ, Египта, Турции, Грузии, России, Беларуси, Узбекистана и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    Из 2 761 авиапассажира справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 2 424 человек, без справок прибыли 337 граждан РК.

    В том числе:

    в аэропорт г. Алматы – 9 рейсов, 1608 пассажиров, со справками - 1 354, без справок - 254;

    в аэропорт г. Нур-Султан – 7 рейсов, 1 106 пассажиров, со справками - 1 023, без справок - 83;

    в аэропорт г. Актау – 1 рейс, все 47 пассажиров со справками.

    Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

    По результатам ПЦР-анализа за 18 февраля 2021 года, у 100% пассажиров (451 человек) тестирование показало отрицательный результат.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Статистика
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