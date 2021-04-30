У 276 человек выявили коронавирус на границе в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с октября прошлого года по 27 апреля текущего через пункты пограничного пропуска на автодорогах прошли около 113 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, в пешем порядке со справками прибыли более 42,7 тысячи человек. Около 3,9 тысячи граждан Казахстана не имели справок. Их помещали с карантинные стационары для лабораторного обследования на COVID-19.

«За этот промежуток времени у 276 человек был выявлен положительный результат на COVID-19. Из них 35 были помещены в инфекционный стационар и 241 - на амбулаторное лечение. Запретили въезд 698 иностранным гражданам. У них отсутствовала справка о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения границы», - отметили в пресс-службе.

Всего в области зарегистрировано 13 974 инфицированных коронавирусом. Из них 3% относятся к завозным случаям.