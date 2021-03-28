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    12:08, 28 Март 2021 | GMT +6

    У 27 прибывших в Казахстан авиапассажиров не было справок ПЦР-тестирования

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из 4 674 авиапассажиров, прибывших в Казахстан 27 марта, справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 4 647 человек, без справок прибыли 27 граждан РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

    27 марта на территорию Республики Казахстан прибыло 36 международных авиарейсов из Швейцарии, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Российской Федерации, Узбекистана, Украины и Кыргызстана.
    Из 4 674 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 4 647 человек, без справок прибыли 27 граждан РК.
    В том числе:
    в аэропорт г. Алматы – 21 рейс, 2 758 пассажиров, со справками – 2 741, без справок - 17;
    в аэропорт г. Нур-Султан – 4 рейса, 368 пассажиров, со справками – 358, без справок - 10;
    в аэропорт г. Шымкент – 6 рейсов, 731 пассажир, все со справками;
    в аэропорт г. Актобе – 2 рейса, прибыли 371 пассажиров, все со справками;
    в аэропорт г. Атырау – 2 рейса, прибыли 298 пассажиров, все со справками;

    в аэропорт г. Актау – 1 рейс, прибыли 148 пассажиров, все со справками;
    Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

    По результатам ПЦР-анализа, у всех 26 граждан РК, прилетевших в Казахстан 26 марта, тестирование показало отрицательный результат.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1596 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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