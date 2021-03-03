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    11:05, 03 Март 2021 | GMT +6

    У 246 вернувшихся из-за рубежа казахстанцев не оказалось ПЦР-справок

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 2 марта 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 20 международных авиарейсов из Германии, Кореи, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Украины, России, Узбекистана и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    Из 2 671 авиапассажира справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 2 425 человек, без справок прибыло 246 граждан РК.

    В том числе:

    - в аэропорт г. Алматы – 12 рейсов, 2 060 пассажиров, со справками - 1 825, без справок - 235;

    - в аэропорт г. Нур-Султан – 7 рейсов, 580 пассажиров, со справками - 569, без справок - 11;

    - в аэропорт г. Шымкент – 1 рейс, 31 пассажир прибыл со справкой.

    Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

    По результатам ПЦР-анализа за 1 марта 2021 года, у всех 199 граждан РК тестирование показало отрицательный результат.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Транспорт Общество
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