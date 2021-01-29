У 235 человек выявили COVID-19 при пересечении границы в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области санитарные врачи отмечают активную регистрацию случаев коронавируса среди прибывающих из соседней России и других стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, с 6 октября прошлого года по 26 января прибыли через пункты пограничного контроля на автомобильных дорогах, граничащих с Россией, 56 357 человек.

«Из них пеших пассажиров с результатами ПЦР-анализа на коронавирус - 18 128 человек. 2 648 граждан РК прибыли без справок. Их поместили в карантинные стационары для лабораторного обследования на COVID-19. Выявили 235 человек с положительным результатом. Из них 28 человек направили в инфекционный стационар, 207 - на амбулаторное лечение», - сообщили в пресс-службе.

Въезд на территорию области запретили 366 иностранным гражданам из-за отсутствия у них справки о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения государственной границы РК.

Всего из 10 549 зарегистрированных случаев коронавируса на завозные приходятся 378, или 3,7%. За последние сутки COVID-19 выявили у одного человека, прибывшего в регион из-за границы.



