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    18:51, 28 Январь 2021 | GMT +6

    У 235 человек выявили COVID-19 при пересечении границы в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области санитарные врачи отмечают активную регистрацию случаев коронавируса среди прибывающих из соседней России и других стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, с 6 октября прошлого года по 26 января прибыли через пункты пограничного контроля на автомобильных дорогах, граничащих с Россией, 56 357 человек.

    «Из них пеших пассажиров с результатами ПЦР-анализа на коронавирус - 18 128 человек. 2 648 граждан РК прибыли без справок. Их поместили в карантинные стационары для лабораторного обследования на COVID-19. Выявили 235 человек с положительным результатом. Из них 28 человек направили в инфекционный стационар, 207 - на амбулаторное лечение», - сообщили в пресс-службе.

    Въезд на территорию области запретили 366 иностранным гражданам из-за отсутствия у них справки о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения государственной границы РК.

    Всего из 10 549 зарегистрированных случаев коронавируса на завозные приходятся 378, или 3,7%. За последние сутки COVID-19 выявили у одного человека, прибывшего в регион из-за границы.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область
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