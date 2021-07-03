У 214 жителей ВКО выявили «красный» и «желтый» статусы

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - 214 жителей Восточно-Казахстанской области посещали объекты с «красным» и «желтым» статусами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

Нарушителей режима изоляции удалось выявить благодаря проекту «ASHYQ».

В настоящий момент проект «ASHYQ» в ВКО действует почти на 900 объектах, в том числе на 344 объектах общественного питания, 167 базах отдыха, девять автовокзалах, аэропорте, Центрах обслуживания населения.

При этом в регионе выделено 35 организаций, которые имеют наибольшее количество входов по QR-кодам. В Усть-Каменогорске это восемь предприятий общественного питания, один университет, детский развлекательный центр, одна организация, осуществляющая пассажирские перевозки. В Семее лидером является 21 организация. В Риддере лидер по количеству входов по QR-кодам одна база отдыха. Еще один лидер – филиал Государственной корпорации «Правительство для граждан» по ВКО в Аягозском районе.

Так как Усть-Каменогорск и Семей сейчас находятся в «жёлтой» зоне, предприятия-лидеры могут работать по условиям «зеленой» зоны.

Примечательно, что с момента внедрения проекта «ASHYQ» выявили 214 нарушений режима изоляции. Различные объекты пытались посетить 34 человека с «красным» статусом и 180 человек с «желтым» статусом. Наибольшее количество нарушителей зарегистрировано в Семее – всего 144 человека. В Усть-Каменогорске было выявлено 44 нарушителя. При этом аэропорт Семея посетил один человек с «красным» статусом и три с «желтым».