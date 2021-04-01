У 21 пассажира выявили коронавирус в марте по прилету в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы в марте коронавирус выявили у 21 авиапассажира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За март в Алматы прилетело 449 рейсов с 65 тысячами пассажиров, среди которых 4 170 человек были без справок о пройденном ПЦР тестировании. Они в 100% порядке были изолированы в карантинные стационары, положительные результаты среди них были выявлены в количестве 21», - сказала в ходе брифинга заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Асель Калыкова.

По ее словам, наибольший процент положительных результатов был зарегистрирован среди лиц, прибывших из Турции, ОАЭ, Шарм-эль-Шейха (Египет).

В целом в Алматы с 6 октября 2020 года прибыло 1568 рейсов, из них со справками о пройденном ПЦР тестировании прилетело 201 660 человек, без справок 25 370 человек.

Напомним, Алматы находится в красной зоне по темпам распространения коронавирусной инфекции. За сутки в Алматы выявили – 515 случаев заболевания КВИ. В инфекционных стационарах находятся более 2,8 тысячи человек.











