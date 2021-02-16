У 21-летнего жителя Жамбылской области в поезде обнаружили наркотики

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками по противодействию наркопреступности линейного отдела полиции на станции Кызылорда с помощью служебно-розыскной собаки по кличке Ральф в пассажирском поезде сообщением «Алматы-Атырау» установлен и задержан 21-летний житель Жамбылской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции на транспорте.

При проверке в дорожной сумке мужчины был обнаружено и изъято 26 граммов вещества синтетического происхождения.

«По факту транспортными полицейскими проведено досудебное расследование по ч.4 ст. 296 УК РК(Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере)», - с ообщил исполняющий обязанности начальника департамента полиции на транспорте Сарыкул Жоланов.

«По решению Жалагашского районного суда Кызылординской области правонарушитель приговорен к 3 годам лишения свободы», - резюмировал полковник полиции.

Напомним, что с начала года сотрудниками транспортной полиции страны было выявлено 72 наркоправонарушения, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, из них 9 фактов сбыта, два хранения в особо крупных размерах и одного контрабандного провоза наркотических средств.

Из незаконного оборота изъято свыше 13 кг различных наркотических средств.







