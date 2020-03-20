У 20 заболевших коронавирусом в Алматы состояние удовлетворительное, еще у двух средней степени тяжести
АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – Медики рассказали о состоянии заболевших коронавирусом в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Еще у троих в Алматы выявлен коронавирус. Тем самым, в настоящий момент в Алматы в инфекционных больницах находится 22 пациента, у кого подтверждена коронавирусная инфекция», - рассказал в ходе онлайн-брифинга руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев.
Первая из трех пациентов является жительницей города, имела контакт с лицами, прибывшими из-за границы. В связи с симптомами, такими как сухой кашель, першение в горле, загрудинная боль, заложенность уха, 18 марта у нее были взяты анализы на CОVID-19. Вчера был получен положительный результат, пациентка незамедлительно была изолирована в стационар.
«Вторая пациентка, у кого подтвержден коронавирус, бортпроводница чартерного рейса Берлин - Алматы. Со дня прилета, с 12 марта, находилась в инфекционной больнице на карантине. И третий мужчина 1997 года рождения прибыл 19 марта ночью рейсом Париж-Минск-Алматы. Поступил в провизорный госпиталь на карантин. Сегодня переведен в Городскую инфекционную больницу. На сегодня состояние у 20 заболевших удовлетворительное, у 2 средней степени тяжести», - отметил он.
В настоящий момент на карантине в провизорных госпиталях города находятся 696 граждан, на домашнем карантине – 1108 человек.
Напомним, число заболевших коронавирусом в РК возросло до 49: из них в Алматы – 22 случая, Нур-Султане – 25 случаев, городе Караганда - два случая.
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