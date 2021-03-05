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    13:09, 05 Март 2021 | GMT +6

    У 2 108 прибывших в Казахстан авиапассажиров были справки с отрицательным ПЦР

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 4 марта в Казахстан прибыло 20 международных авиарейсов. У 2 108 авиапассажиров были справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции в РК.

    4 марта 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 20 международных авиарейсов из Германии, ОАЭ, Египта, Мальдивской Республики, Испании, Венгрии, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.

    Из 2 621 авиапассажира справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 2 108 человек, без справок прибыло 513 граждан РК.

    В том числе:

    в аэропорт г. Алматы – 11 рейсов, 1 412 пассажиров, со справками – 1 100, без справок - 312;

    в аэропорт г. Нур-Султан – 6 рейсов, 995 пассажиров, со справками - 794, без справок - 201;

    в аэропорт г. Уральск – 1 рейс, 67 пассажиров, все со справками;

    в аэропорт г. Костанай – 1 рейс, прибыло 3 пассажира, все со справками;

    в аэропорт г. Шымкент – 1 рейс, прибыло 144 пассажира, все со справками.

    Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

    По результатам ПЦР-анализа, у всех 356 граждан РК тестирование показало отрицательный результат.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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