У 160 человек за сутки выявили коронавирус в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области очередной рекорд по числу новых случаев коронавируса, зарегистрированных за сутки. COVID-19 обнаружили у 160 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за сутки в области выявили 5 завозных случаев коронавируса. У 150 человек ПЦР-анализ отобрали по эпидемиологическим показаниям, у пяти - с целью эпиднадзора. Всего за сутки провели 1 258 ПЦР-исследований на коронавирус.

Наибольшее число инфицированных за сутки выявили в Петропавловске – 58 человек, в Кызылжарском районе – 18, Айыртауском – 17, Тайыншинском – 11. Во всех остальных районах зарегистрировали от трех до девяти случаев.

Из 160 инфицированных у 139 были симптомы заболевания. Ранее в управлении здравоохранения отмечали, что количество симптомных форм COVID-19 возросло.

Всего по области за весь период пандемии зарегистрировали 18 645 инфицированных коронавирусом. В том числе 453 завозных случая. Симптомных – 12 640, или 67%.