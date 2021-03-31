У 15 вернувшихся из-за рубежа казахстанцев не оказалось ПЦР-справок
Из 5 148 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 5 133 человек, без справок прибыли 15 граждан РК.
В том числе:
- в аэропорт г. Алматы – 18 рейсов, 3 090 пассажиров, со справками – 3 079, без справок - 11;
- в аэропорт г. Шымкент – 7 рейсов, прибыл 961 пассажир, со справками – 960, без справки - 1;
- в аэропорт г. Нур-Султан – 5 рейсов, 774 пассажира, со справками – 771, без справок – 3;
- в аэропорт г. Актау – 2 рейса, прибыл 321 пассажир, все со справками;
- в аэропорт г. Костанай – 1 рейс, прибыло 2 пассажира, оба со справками.
Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.
По результатам ПЦР-анализа за 29 марта, у всех 13 граждан РК, прилетевших без справок, тестирование показало отрицательный результат.