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    13:17, 31 Март 2021 | GMT +6

    У 15 вернувшихся из-за рубежа казахстанцев не оказалось ПЦР-справок

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 30 марта 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 34 международных авиарейса из ОАЭ, Египта, Мальдивской Республики, Турции, Южной Кореи, Германии, Украины, России, Узбекистана и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    Из 5 148 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 5 133 человек, без справок прибыли 15 граждан РК.

    В том числе:

    - в аэропорт г. Алматы – 18 рейсов, 3 090 пассажиров, со справками – 3 079, без справок - 11;

    - в аэропорт г. Шымкент – 7 рейсов, прибыл 961 пассажир, со справками – 960, без справки - 1;

    - в аэропорт г. Нур-Султан – 5 рейсов, 774 пассажира, со справками – 771, без справок – 3;

    - в аэропорт г. Актау – 2 рейса, прибыл 321 пассажир, все со справками;

    - в аэропорт г. Костанай – 1 рейс, прибыло 2 пассажира, оба со справками.

    Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

    По результатам ПЦР-анализа за 29 марта, у всех 13 граждан РК, прилетевших без справок, тестирование показало отрицательный результат.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Другие государственные органы Общество
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