У 1449 алматинцев подтвердился «красный» статус через систему «Ashyq»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы по результатам сканирования по QR-коду с помощью мобильного приложения «Ashyq» «красный» статус подтвержден у 1449 жителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным оперативного штаба по недопущению распространения КВИ в Алматы, с 9 апреля по 1 июля текущего года по результатам сканирования по QR-коду с помощью мобильного приложения «Ashyq» «красный» статус подтвержден у 1449 жителей. Еще у 370 жителей выявлен «желтый» статус.

В результате сканирования при входе на объекты предпринимательства, работающие по проекту «Ashyq», подтвержден «красный» статус у 716 жителей, «желтый» - у 189. При этом в фитнес- центры и бассейны пытались пройти 157 жителей с «красным» статусом и 40 - с «желтым». В бани и сауны шли 39 человек с «красным» статусом, с «желтым» - 9. На входах в кинотеатры выявлен 71 житель с «красным» статусом, 34 - с «желтым». Самое большое число выявлено на входах в объекты общепита, куда пытались пройти 286 жителей с «красным» статусом и 56 с «желтым». В то же время в аэропорт Алматы хотели пройти 89 человек с «красным» и 21 - с «желтым» статусами.

В результате сканирования без посещения объекта, то есть, находясь дома, «красный» статус подтвержден у 733 жителей, желтый у 181. Как выяснилось, они также намеревались посетить общественные места, включая бассейны, сауны, кафе и рестораны.

В этой связи специалисты Оперативного штаба и ДСЭК Алматы призывают горожан, находящихся на амбулаторном лечении с КВИ либо контактировавших с зараженными, проявить ответственность. Необходимо соблюдать правила самоизоляции и не подвергать риску окружающих людей.

На сегодня на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 2306 пациентов, из которых 291 бессимптомный пациент, 1970 с легкой и 45 со средней степенью тяжести.

Паспорт вакцинации интегрирован с приложением «Ashyq». Таким образом, жители, получившие оба компонента вакцины от коронавируса, получают «зеленый» статус.

Напомним, главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин внес изменения и дополнения в постановление о карантине. Согласно документу, городские пляжи и открытые бассейны могут быть открыты с 7:00 до 19:00, а их территория должна быть ограждена с возможностью организации пропуска посетителей по проекту «Ashyq», с соблюдением социальной дистанции.