У 12 человек выявили сибирскую язву в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На территории села Ушкарасу Жаркаинского района Акмолинской области зафиксирована вспышка сибирской язвы, передает МИА «Казинформ».

По данным управления ветеринарии Акмолинской области, 28 августа от Департамента СЭС региона поступило сообщение о регистрации случаев подозрения на заболевание «сибирская язва» у работников ТОО в Жаркаинском районе. Со слов директора принадлежавшего ТОО, пало 32 головы КРС. Павший КРС был ликвидирован. Мясо комиссионно изъято.

«Госпитализировано в инфекционное отделение Есильской районной больницы 12 человек. Также выявлено 22 контактных лица, которые находятся под наблюдением медицинских работников Жаркаинской ЦРБ. По клиническим проявлением и лабораторным данным выставлен диагноз «сибирская язва». Пациенты принимают лечение согласно клиническому протоколу, проводится дезинтоксикационная терапия, антибактериальная терапия.

Санитарной службой проводятся противоэпидемиологические мероприятия. Согласно Постановлению главного государственного санитарного врача района установлено медицинское наблюдение за контактными лицами», - сообщили в ведомстве.

Отмечено, что дезинфекция проведена во всех обследованных очагах.

«Завтра будет объявлен карантин на территории села Ушкарасу. Ведется работа по ликвидации очага заражения. Районным отделом полиции в с.Ушкарасу выставлены посты об ограничении вывоза сельхозпродукции. На въезде (выезде) в село выставлены полицейские наряды, регистрируется въезжающий и выезжающий транспорт и население», - добавили в управлении.