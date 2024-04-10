ТЮРКСОЙ планирует оказать помощь пострадавшему от паводков населению Казахстана

Международная организация тюркской культуры ТЮРКСОЙ намерена поддержать граждан Казахстана, пострадавших от сильных потопов в ряде регионов страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как заявил Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, Международная организация тюркской культуры окажет финансовую помощь пострадавшим от наводнения в Казахстане.

По его словам, после землетрясения в Турции в феврале 2023 года инициатива ТЮРКСОЙ под названием «Мы вместе» («Біз біргеміз») была успешно запущена по всему Тюркскому миру, что свидетельствует о единстве и солидарности тюркских народностей.

— Тюркский мир еще сильнее сплочен в трудные времена и всегда готов помогать своим братьям и сестрам во всех возможных аспектах для облегчения их страданий. В это тяжелое время мы также желаем помочь Казахстану и народу страны. Мы с Вами, Казахстан! Сегодня Казахстан переживает трудные времена. Некоторые районы на севере Казахстана оказались сильно затопленными. Экономика страны, безусловно, пострадала от этой катастрофы. Мы хотим, чтобы Вы всегда знали, что мы с Вами. Ваши страдания — это наши страдания. От лица всего Тюркского мира мы желаем Вам сил. Мы уверены, что раны как можно скорее будут излечены. Впереди нас всех ждут только хорошие дни. Сочувствуем Вам, — сказал генсек ТЮРКСОЙ.

Как отмечают в организации, инициатива по оказанию финансовой помощи пострадавшим от наводнений в Казахстане очень важна. Она демонстрирует дух солидарности между братскими народами. Это важное проявление поддержки в трудные времена для Казахстана. Тюркский народ готов объединяться для поддержки друг друга в тяжелый период.