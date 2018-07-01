Тюркское сотрудничество вступает в новый этап своего развития – Кайрат Абдрахманов
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках подготовки к 6-му Саммиту Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), который планируется в сентябре текущего года, министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов провел встречи с Генеральным секретарем Парламентской Ассамблеи тюркоязычных государств (ТюркПА) Алтынбеком Мамаюсуповым и президентом Международной тюркской академии Дарханом Кыдырали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
«Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев придает особое значение вопросам тюркского сотрудничества, которое вступает в новый этап своего развития. ТюркПА является одним из столпов тюркской интеграции и за последние годы превратилась в международно признанный институт парламентской дипломатии тюркоязычных стран», - сказал во время встречи К. Абдрахманов.
По словам министра, необходимо налаживать сотрудничество ТюркПА с международными организациями, такими как ООН, Парламентская Ассамблея Совета Европы, Парламентская Ассамблея ОБСЕ.
А. Мамаюсупов проинформировал о текущей деятельности ТюркПА и планах по празднованию 10-летнего юбилея организации. В частности, глава ТюркПА рассказал о ходе подготовки к юбилейному пленарному заседанию ассамблеи, которое пройдет осенью текущего года в Турции.
«Секретариат организации ведет активную работу по гармонизации законодательств стран-членов ТюркПА, что должно способствовать дальнейшей тюркской интеграции. Казахстан является инициатором продвижения идей сближения наших народов, и в данном контексте Астана по праву считается гордостью тюркского мира», - отметил Генеральный секретарь ТюркПА.
В ходе встречи с президентом Международной тюркской академии обсуждены вопросы дальнейшего расширения исследований в области тюркологии и общетюркской истории. Подчеркнута необходимость скорейшего завершения институционализации академии.
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