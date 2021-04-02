Тюркский совет: что дает Туркестанская декларация

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На прошедшем неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств была принята Туркестанская декларация. Что дает данный документ, пояснил директор департамента Ближнего, Среднего Востока и Африки Министерства иностранных дел Ержан Мукаш, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Туркестанская декларация, принятая по итогам неформального саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ или Тюркский совет), состоявшегося в режиме онлайн с участием государств-членов Тюркского совета, Президента Туркменистана (в качестве почетного гостя) и Премьер-Министра Венгрии (страны-наблюдателя), стала важным документом, направленным на дальнейшее развитие всестороннего взаимовыгодного сотрудничества тюркоязычных государств. Государства-члены Тюркского совета отметили особую роль Туркестана в объединении тюркских народов и объявили Туркестан духовной столицей Тюркского мира, а также высоко оценили влияние наследия великого мыслителя Кожа Ахмеда Ясави на всю тюркскую философию», - рассказал Ержан Мукаш корреспонденту МИА «Казинформ».

Как пояснил директор департамента, декларация закрепила важные достижения государств-членов ССТГ по итогам предыдущих саммитов.

«В частности, главы государств поддержали инициативы Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы, Почетного Председателя Тюркского совета Нурсултана Абишевича Назарбаева по переименованию Тюркского совета и подготовке документа «Тюркское видение-2040» в рамках 7-го саммита Тюркского совета, состоявшегося 15 октября 2019 года в Баку», - отметил Е. Мукаш.

«Вместе с тем в целях празднования юбилеев выдающихся поэтов, мыслителей и государственных деятелей тюркского мира, внесших большой вклад в развитие литературы, искусства, науки и культуры тюркского мира, соответствующим органам государств-членов поручено совместно с тюркскими организациями провести согласованные мероприятия по празднованию юбилеев выдающихся сынов казахского народа – 175-летия акына Жамбыла Жабаева и 155-летия Алихана Букейханова. Инициативы, выдвинутые главами государств в ходе Туркестанского неформального саммита, также будут включены в Повестку дня очередного саммита Тюркского совета, который пройдет в ноябре 2021 года в Стамбуле», - сказал Ержан Мукаш.





Напомним, 31 марта 2021 года состоялся неофициальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств. По итогам саммита ССТГ была принята Туркестанская декларация.



