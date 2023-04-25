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Тюркские страны обсудили перспективы сотрудничества по исследованию космоса

Редактор:  
Гульмира Байзакова
25 Апреля 2023, 22:10
Тюркские страны обсудили перспективы сотрудничества по исследованию космоса Фото: aa.com.tr

ТАШКЕНТ. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В столице Узбекистана состоялось второе заседание Космических агентств Организации тюркских государств (ОТГ) и соответствующих органов.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

Встреча прошла под председательством генерального директора Агентства космических исследований и технологий при Кабмине Узбекистана («Узбеккосмос») Шухрата Кадырова.

В заседании приняли участие генсек ОТГ, посол Кубанычбек Омуралиев, глава Турецкого космического агентства Сердар Хусейн Йылдырым, председатель правления Национального космического агентства Азербайджана (Азеркосмос) Самеддин Асадов, замминистра цифрового развития, инноваций и авиационной промышленности Республики Казахстан Малик Олджабеков, замруководителя Государственного агентства связи Кыргызстана Тимур Токолдошов, а также высокопоставленные представители соответствующих учреждений стран-наблюдателей ОТГ - Венгрии, Туркменистана и Турецкой Республики Северного Кипра.

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Выступая на заседании, Омуралиев отметил, что освоение космоса помогает решить многие стоящие перед человечеством проблемы, а работа, которую предстоит проделать в области космоса, проливает свет на будущее.

Он подчеркнул, что в ОТГ придают значение сотрудничеству в сфере космоса, а эта встреча - свидетельство усилий стран-участниц по развитию совместного сотрудничества в области освоения космоса.

Омуралиев поздравил Турцию в связи с тем, что около 10 дней назад в космос был запущен первый турецкий спутник наблюдения с субметровым разрешением.

«Страны-участницы ОТГ имеют разные знания и опыт в освоении космоса, которые очень важно объединить», - подчеркнул он.

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Йылдырым согласился с важностью работ в сфере космических технологий. «Те, кто не в космосе, не могут сказать свое слово на международной арене»,- добавил он.

Глава Турецкого космического агентства предложил странам-участницам ОТГ реализовать совместный проект Кубсат (формат малых искусственных спутников Земли для исследования космоса, имеющих габариты 10×10×10 см при массе не более 1,33 кг) при координации с Турецким космическим агентством.

По его словам, это очень важно для всех сторон, как с технической точки зрения, так и с точки зрения совместных работ.

Первое совещание космических агентств ОТГ и связанных с ними органов состоялось 20 декабря 2021 года в Азербайджане.


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