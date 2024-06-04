Тюркские страны соберутся в заповеднике-музее «Танбалы»

9-11 июня на территории заповедника-музея «Танбалы» в Алматы пройдет Международная научно-методическая конференция на тему «Духовные ценности и культурное наследие тюркских народов», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

На повестке дня мероприятия планируется обсуждение перспектив регионального сотрудничества в сфере изучения и сохранения, а также реставрации тюркского археологического наследия. Конференция высокого уровня охватит ведущих специалистов-тюркологов (археологов и историков) из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана и других Тюркских стран.

Важным элементом мероприятия станет первое заседание Консультативного совета реставраторов и историков-архитекторов, созданного под эгидой Фонда Тюркской Культуры и Наследия. Его целью является сохранение, защита и продвижение тюркской культуры и наследия как в странах Тюркского мира, так и за его пределами.

Мероприятие в заповеднике-музее «Танбалы» посвящено 20-летию включения памятников «Танбалы» в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО (2004 г.).

Встреча археологов и историков организована под эгидой Фонда и при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан, Акимата Алматинской области, Государственного историко-культурного и природного заповедника-музея «Танбалы».