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Тюркские народы отметили праздник Наурыз в Анкаре

Автор:  
Гульмира Байзакова
22 Марта 2021, 03:00
Тюркские народы отметили праздник Наурыз в Анкаре

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Тюркские народы вместе отметили праздник Наурыз в Анкаре. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу посольства Республики Казахстан в Турции в Facebook.

Торжественное мероприятие, посвященное празднику Наурыз, состоялось с участием посольств Казахстана, Афганистана, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и Пакистана.

Посол Казахстана в Турции Абзал Сапарбекулы отметил, что праздник Наурыз - это общий праздник тюркского мира.

В мире Наурыз празднуют народы Ближнего Востока, Турции, Ирана, Афганистана, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Кыргызстана, Узбекистана, Индии, Пакистана и Китая. Отмечают Наурыз мусульмане на Балканах, в Боснии и Герцеговине, а также в России.

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Турция   Наурыз   Тюркский мир  
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