Тюркские государства обсуждают создание единого алфавита

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – С целью ускорения процесса языкового единства и перехода тюркских государств на общий алфавит сформирована Комиссия по созданию единого алфавита. Первое заседание Комиссии по созданию единого алфавита пройдет в Кыргызстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

Решение о формировании Комиссии по созданию единого алфавита было представлено на рассмотрение Организации тюркских государств (ОТГ) на «Семинаре по общему алфавиту тюркского мира», состоявшемся в турецком городе Бурса и посвященном 90-летию Дня языка.

Семинар состоялся под председательством главы Общества турецкого языка (TDK) Гюрера Гюльсевина. В нем принял участие глава Совета старейшин ОТГ, заместитель председателя Партии справедливости и развития Турции Бинали Йылдырым.

На семинаре ученые из тюркских государств предоставили информацию об алфавите и исторических языковых процессах, происходивших в их странах и отметили значимость ускорения процесса перехода к единому алфавиту и ее распространения среди тюркских государств.

В рамках семинара было принято решение о формировании «Комиссии по созданию единого алфавита» при ОТГ.

В Комиссию войдут по два члена от каждой официальной структуры, занимающейся языковой политикой в тюркских государствах.

Комиссии предстоит представить Совету старейшин ОТГ доклад о едином алфавите.

Первое заседание Комиссии по созданию единого алфавита пройдет в Кыргызстане.

В семинаре приняли участие также глава Высшего совета по культуре, языку и истории им. Ататюрка профессор, доктор Мухаммет Хекимоглу и член Совета старейшин ОТГ от Азербайджана Хасан Хасанов.