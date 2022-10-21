Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Тюркские государства обсуждают создание единого алфавита

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
21 Октября 2022, 10:51
Тюркские государства обсуждают создание единого алфавита

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – С целью ускорения процесса языкового единства и перехода тюркских государств на общий алфавит сформирована Комиссия по созданию единого алфавита. Первое заседание Комиссии по созданию единого алфавита пройдет в Кыргызстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

Решение о формировании Комиссии по созданию единого алфавита было представлено на рассмотрение Организации тюркских государств (ОТГ) на «Семинаре по общему алфавиту тюркского мира», состоявшемся в турецком городе Бурса и посвященном 90-летию Дня языка.

Семинар состоялся под председательством главы Общества турецкого языка (TDK) Гюрера Гюльсевина. В нем принял участие глава Совета старейшин ОТГ, заместитель председателя Партии справедливости и развития Турции Бинали Йылдырым.

На семинаре ученые из тюркских государств предоставили информацию об алфавите и исторических языковых процессах, происходивших в их странах и отметили значимость ускорения процесса перехода к единому алфавиту и ее распространения среди тюркских государств.

В рамках семинара было принято решение о формировании «Комиссии по созданию единого алфавита» при ОТГ.

В Комиссию войдут по два члена от каждой официальной структуры, занимающейся языковой политикой в тюркских государствах.

Комиссии предстоит представить Совету старейшин ОТГ доклад о едином алфавите.

Первое заседание Комиссии по созданию единого алфавита пройдет в Кыргызстане.

В семинаре приняли участие также глава Высшего совета по культуре, языку и истории им. Ататюрка профессор, доктор Мухаммет Хекимоглу и член Совета старейшин ОТГ от Азербайджана Хасан Хасанов.


Турция   Кыргызстан   Тюркский мир   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане