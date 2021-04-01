Тюркская интеграция является одним из ключевых векторов в казахстанской внешней политике – эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Признание Туркестана духовной столицей тюркского мира в целом можно расценивать как признание заслуг Казахстана в деле продвижения тюркской интеграции, так как у истоков создания Тюркского совета стояла именно наша страна в лице Первого Президента Нурсултана Назарбаева. Такое мнение выразил эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде Нурсултана Назарбаева Жумабек Сарабеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«31 марта состоялся неформальный саммит Тюркского совета (Совета сотрудничества тюркоязычных государств). В нем приняли участие политические лидеры семи тюркских стран. Из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире заседание прошло в онлайн-формате, хотя ранее встречу планировалось провести в Туркестане. Тем не менее, мероприятие получилось содержательным и насыщенным на важные заявления и договоренности, которые могут вывести партнерство тюркских стран на новый этап развития. Один из ключевых вопросов, который обсуждался на встрече, касался декларации о признании Туркестана духовной столицей тюркского мира. И в ходе встречи этот документ был единогласно одобрен. Данное событие следует отнести к достижениям казахстанской дипломатии, которые благоприятно отразятся на развитии Туркестана и Туркестанской области в целом», - считает эксперт.

В частности, по его мнению, новый статус должен помочь городу в деле привлечения инвестиций. Как отметил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в рамках саммита, Туркестан располагает широкими возможностями и обширной ресурсной базой.

«Сейчас в областном центре реализуются масштабные инфраструктурные проекты на общую сумму 1,4 млрд долларов. Продвижение инвестиционного потенциала Туркестана в рамках ССТГ может привлечь больше частных инвесторов, в том числе иностранных. Этому также будет способствовать озвученная Президентом инициатива о создании в Туркестанской области СЭЗ, которая будет объединять тюркские страны. Позитивный эффект возможен и для туристического потенциала Туркестана. Закрепление за Туркестаном статуса сакрального центра всего тюркского мира может повысить интерес среди путешественников из стран Совета и мира в целом. Статистика говорит, что в допандемийный период город посещало в среднем порядка миллиона туристов в год. А согласно планам местной администрации, поток туристов к 2025 году должен возрасти до 5 млн человек», - прокомментировал Жумабек Сарабеков.

Вместе с тем, как отметил эксперт, признание Туркестана духовной столицей тюркского мира в целом можно расценивать как признание заслуг Казахстана в деле продвижения тюркской интеграции, так как у истоков создания Тюркского совета стояла именно наша страна в лице Первого Президента Нурсултана Назарбаева.

«Все ключевые структуры сотрудничества тюркских стран, включая ТЮРКСОЙ, ТюркПА (Парламентскую ассамблею), Тюркскую академию, а также сам Секретариат ССТГ были созданы по личной инициативе Нурсултана Назарбаева, которому в 2019 году в знак благодарности за его исторический вклад в развитие Тюркского совета был присвоен статус пожизненного Почетного Председателя ССТГ. В свою очередь, Казахстан заинтересован в дальнейшем укреплении и развитии ССТГ. Тюркская интеграция укрепляет наш суверенитет и является одним из ключевых векторов в казахстанской внешней политике. Благодаря Тюркскому совету мы также получаем возможность работать с тюркскими странами на системной и многосторонней основе», - подчеркнул он.

По мнению эксперта, прошедшее десятилетие можно считать периодом активного становления организации.

«Сейчас же Совет подступает к новому витку в своем развитии. Прежде всего, он связан с задачей трансформации Совета в полноценную организацию тюркских государств. В данном контексте следует отметить выступление на саммите Первого Президента Казахстана, являющегося автором данной идеи. В своей речи он заявил, что партнеры Казахстана поддержали инициативу повышения уровня работы Совета до полноформатной международной организации. Соответствующее положение будет прописано в Туркестанской декларации. Таким образом, ССТГ уже в ближайшее время будет переоформлен в Организацию тюркских государств (ОТГ)», - добавил спикер.

Другой важный момент, который обозначил Первый Президент Казахстана, связан с развитием сотрудничества тюркских стран по Транскаспийскому транспортному коридору. В частности, он отметил, что достигнутое между Баку и Ереваном мирное соглашение позволит увеличить роль Каспийского моря в грузоперевозках между Европой и Азией.

«Восстановление территориальной целостности Азербайджана в результате 44-дневной войны и предстоящая разблокировка транспортных коридоров на Южном Кавказе формируют цельное географическое пространство тюркского мира, открывая огромные возможности для интеграции Евразии. Если участники ССТГ смогут в итоге наладить надёжный логистический мост между собой, то так называемый «туранский коридор» из Южного Кавказа через Каспий в Центральную Азию станет прорывным транзитным маршрутом, который позволит реально объединить географическое пространство тюркского мира и получить огромные экономические выгоды всем его участникам, включая Казахстан», - резюмировал Жумабек Сарабеков.

Напомним, 31 марта 2021 года состоялся неофициальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств. По итогам саммита ССТГ была принята Туркестанская декларация.