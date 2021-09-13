Тюркская академия презентовала книги Алишера Навои

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Ташкенте Международная Тюркская академия в честь 580-летия со дня рождения Алишера Навои презентовала книги великого поэта, изданные в Академии ̶ а именно «Әлішер Науаи. Хамса», «Мухәкәмәтул-луғәтәйн» и «Газели»., передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии, которое прошло в Союзе писателей Узбекистана, приняли участие президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Узбекистан Дархан Сатыбалды, заведующий отделом государственного языка Кабинета Министров Республики Узбекистан Абдугаппор Киргизбаев, первый заместитель министра образования Усмон Шарифходжаев, председатель Союза писателей Узбекистана Сирожиддин Саййид, директор Института литературы и искусства им. М. Ауэзова Кенжехан Матыжанов, директор научно-инновационного центра «Қолжазба және фольклортану» Торали Кыдыр, должностные лшица Узбекистана, а также представители казахской и узбекской интеллигенции.

«Когда речь заходит о тюркском языке, перед нашим мысленным взором сразу возникают образы наших великих мудрецов – таких как Тоньюкук, Махмуд Кашгари, Юсуф Баласагуни. Одним из создателей тюркского литературного языка считается Алишер Навои, продолживший дело великих предков, расширив поле применения родного языка и возвысив его статус. Ученый и мудрец, в своих произведениях Алишер Навои заставил жемчужины родного языка ярко засиять, он заложил фундамент и основу для превращения тюркского языка в язык науки и образования, классической литературы и искусства. Это выдающаяся личность, осуществившая настоящий историко-духовный прорыв», ̶ сказал в приветственной речи президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали.

Посол Казахстана в Узбекистане Дархан Сатыбалды отметил нынешний высокий уровень казахстанско-узбекистанских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, среди которых особое внимание уделяется культурно-гуманитарному сотрудничеству.

«Сегодняшнее мероприятие является очередным подтверждением уз братства и сотрудничества в области литературы и искусства. Несомненно, гениальные произведения великого поэта станут золотым мостом литературных связей между нашими странами», – отметил казахстанский дипломат.

Следует упомянуть, что книга «Хамса» переведена с узбекского языка на казахский известным казахским поэтом, лауреатом Государственной премии, заслуженным деятелем Казахстана, награжденным орденом «Парасат» Несипбеком Айтулы. В книгу включены две поэмы А. Навои – «Лейли-Меджнун» и «Стена Искандара».

Книга «Әлішер Науаи. Мухәкәмәтул-луғәтәйн» («Спор двух языков») переведена с узбекского языка на казахский ученым-востоковедом Торали Кыдыром. Это произведение Алишера Навои занимает особое место в истории тюркской литературы. Поэт глубоко исследовал природу двух языков – тюрки и фарси, и в своем произведении через конкретные примеры наглядно показал богатство словарного фонда и поэтическую силу тюркского языка.

В книгу «Алишер Навоий. Газели» включены избранные газели Алишера Навои на языках родственных тюркских народов – а именно, на азербайджанском, башкирском, казахском, каракалпакском, крымско-татарском, кыргызском, саха, татарском, туркменском, узбекском и уйгурском языках. Книга составлена узбекским ученым Мухаммадом Али, он же автор предисловия.

Несомненно, гениальные произведения великого поэта станут золотым мостом литературных связей между двумя родственными странами.

В рамках мероприятия, за вклад в сотрудничество между братскими странами, Серебряной медалью Тюркской академии были награждены составитель книга «Алишер Навоий. Газели» Мухаммад Али, а также Козокбой Йулдашев и Ибодулла Мирзаев, осуществившие перевод «Слов назидания» Абая на узбекский язык и оказавшие содействие выходу книги в свет.