Тюркская Академия представила в Стамбуле проекты о Бакинском тюркологическом курултае

В Стамбуле в Исследовательском центре исламской истории, искусства и культуры (IRCICA) состоялось научно-культурное мероприятие, организованное Тюркской Академией, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.

Участники обсудили вопросы изучения общего историко-культурного наследия тюркских народов, перспективы научного сотрудничества и представили новые исследовательские проекты.

Фото: Kazinform

В мероприятии приняли участие президент Тюркской Академии, академик Шаин Мустафаев, генеральный директор IRCICA профессор Махмуд Эрол Кылыч, Генеральный консул Республики Казахстан в Турции Аманкул Нуридин, Постоянный представитель Турецкой Республики при Организации тюркских государств посол Уфук Экиджи, представитель дипломатической миссии Венгрии Петер Сзанто, а также представители научно-исследовательского и академического сообщества Турции.

Фото: Kazinform

Открывая мероприятие, академик Шаин Мустафаев отметил, что деятельность Тюркской Академии направлена на изучение общей истории, языков, литературы и культуры тюркских народов. По его словам, Академия реализует десятки международных проектов в области истории, археологии, этнографии, языкознания, международных отношений и цифровых гуманитарных наук, способствуя укреплению научного взаимодействия в тюркском мире.

Фото: Kazinform

— Богатое наследие тюркского мира является неотъемлемой частью исламской цивилизации, а исследования в области тюркологии и исламоведения взаимно дополняют друг друга и открывают широкие возможности для международного научного сотрудничества, - подчеркнул глава Академии.

В свою очередь профессор Махмуд Эрол Кылыч отметил значимость научных исследований, направленных на сохранение и изучение общего культурного наследия, и выразил заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества между IRCICA и Тюркской Академией.

Фото: Kazinform

В ходе мероприятия эксперты Тюркской Академии Айнур Маемерова, Нурдин Усеев и Динмухаммед Аметбек представили научные проекты Академии и рассказали о текущих исследованиях.

Фото: Kazinform

Отдельным пунктом программы стала выставка научных изданий Тюркской Академии. Особое внимание участников привлекли книги «Альбом Бакинского тюркологического курултая 1926 года», опубликованный на шести тюркских языках и содержащий сведения о 131 делегате исторического форума, а также издание «Архивные документы Бакинского тюркологического курултая 1926 года», подготовленное на основе уникальных архивных материалов и выпущенное на турецком и русском языках.

Фото: Kazinform

Мероприятие стало площадкой для обмена научным опытом и обсуждения перспектив дальнейшего сотрудничества в сфере изучения истории и культуры тюркских народов.

Ранее мы писали, что Тюркская Академия совместно с Университетом Мармара провела в Стамбуле научно-культурное мероприятие, посвященное 100-летию первого Тюркологического курултая, состоявшегося в Баку в 1926 году.