Тюркская академия представила книгу венгерского ученого на казахском языке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Международная Тюркская академия провела международную онлайн-конференцию «Венгерская тюркология», посвященную 130-летию со дня рождения известного тюрколога Дьюлы Немета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Международной Тюркской академии.

В конференции приняли участие вице-спикер Парламента Венгрии Шандор Лежак, Генеральный секретарь ТюркПА Алтынбек Мамаюсупов, президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали, представитель Тюркского совета в Венгрии Янош Ховари, Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Республике Казахстан Михай Галошфай, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Венгрии Жанибек Жарасканулы, ректор Карагандинского университета имени Е. А. Букетова Нурлан Дулатбеков, а также представители интеллигенции и зарубежные деятели науки.

В рамках встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между Тюркской академией и Посольством Венгрии в Казахстане.

Затем конференция продолжилась секционным заседанием. В секционном заседании приняли участие исполнительный директор Представительства Тюркского совета в Венгрии Янош Ховари, руководитель Уфимского научно-исследовательского института истории, языка, литературы АН РФ, д.ф.н., профессор Фирдаус Хисамитдинова, директор Венгерского Института востоковедения, заведующий отделом турецкой филологии Пери Бенедик, председатель фонда «Мадьяр-Туран» антрополог Биро Андраш, известный тюрколог Кыргызстана, д.ф.н, профессор Кадыралы Конкобаев, сотрудник фонда «Мадьяр-Туран», кандидат исторических наук Бабакумар Хинаят, научный сотрудник Института этнографии Венгерской академии наук, тюрколог Давид Шомфай Кара.

Стоит отметить, Академия реализовала ряд проектов и мероприятий, направленных на интеграцию Венгрии и тюркского мира. В частности, опубликовала ряд исследовательских проектов, посвященных наследию венгерских тюркологов, таких как Немет Дьюла, Дьёрдь Алмаши, Конгур Мандоки.

В этом году в тюркском мире отмечается 130-летний юбилей выдающейся личности, великого ученого, видного востоковеда, тюрколога Дьюлы Немета, посвятившего свою сознательную жизнь науке, как одного из основателей венгерской тюркологии.

Вместе с тем, сегодня в рамках международной онлайн-конференции «Венгерская тюркология» были представлены новые книги.

В частности, внимание общественности привлекла монография известного венгерского ученого Конгура Иштвана Мандоки «Неразрывные корни» и полный библиографический указатель его работ (Мандоки Конгур Иштван: «Библиография»).

Книга «Неразрывные корни», впервые изданная на казахском языке, содержит материалы и исследования, касающиеся языка и географических названий древних куман-кипчаков в Венгрии, а также языка и устной литературы татаро-ногайской тюркской общины Добруджи в низовьях Дуная. Библиографический указатель содержит сведения о работах ученого, изданных при его жизни.

В работе над переводами и сборниками двух работ, изданных Международной Тюркской академией, приняли участие известный тюрколог Кадыралы Конкобаев, супруга К. Мандоки Онайша Максымкызы, этнограф Бабакумар Кинаятулы и библиограф-специалист Лаура Абенова.



