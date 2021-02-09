Тюркская академия объявила Год Алишера Навои

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Международная Тюркская академия провела мероприятие «Яркая звезда Востока», посвященное 580-летию со дня рождения великого мыслителя, поэта Алишера Навои, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт академии.

В мероприятии, которое прошло в рамках Года тюркского языка, приняли участие президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Узбекистан в Республике Казахстан Саидикрам Ниязходжаев, депутат Мажилиса Парламента РК Фахриддин Каратаев, директор музея С. Сейфуллина, поэт, переводчик Несипбек Айтулы, директор городского отделения г. Нур-Султана Союза писателей Казахстана Даулеткерей Капиулы, ректор Ташкентского университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои профессор, доктор филологических наук Шухрат Сирожиддинов, заместитель директора Центра европейских, российских и евразийских исследований при Мичиганском университете профессор, Тимур Кожаоглу, лауреат Государственной премии Республики Узбекистан, член Союза писателей Узбекистана, поэт, народный писатель Мухаммед Али, председатель Союза писателей Евразии Якуп Омероглу, заведующий кафедрой литературы Бакинского национального университета, профессор Рамиз Аскер, профессор Джалал-Абадского государственного университета в Кыргызстане, доктор филологических наук Ибраим Абдувалиев, профессор Стамбульского университета культуры Вахит Тюрк и известные и известные государственные и общественные деятели тюркских стран, известные ученые и представители интеллигенции.

Глава Академии Д. Кыдырали, проводивший онлайн/оффлайн встречу, рассказал о мероприятиях и специальных проектах, которые будут реализованы в рамках Года Алишера Навои. Кроме того, участники подчеркнули важность празднования юбилея великого поэта.

В завершении мероприятия посол Узбекистана Саидикрам Ниязходжаев выразил благодарность и оказал особое уважение президенту Тюркской академии Д. Кыдырали.

Стоит отметить, что в прошлом году Тюркская академия перевела на казахский язык и выпустила уникальное издание нескольких известных стихов Алишера Навои, вошедших в сборник «Хамса». В этом году будет продолжена работа по переводу произведений поэта на языки братских тюркских народов.